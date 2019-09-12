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سياسي جزائري: مؤسسات الدولة تُسرّع من التحضير للانتخابات الرئاسية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:29 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال المحلل السياسي الجزائري، عبدالكريم تيفرقينيت، إن مصادقة البرلمان على قانوني الانتخابات والهيئة المستقلة تمهيدا لعرضها على مجلس الأمة يشير إلى أن مؤسسات الدولة تُسرّع من عملية التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل انتخاب رئيس ليكون بداية لجمهورية جديدة في الجزائر، ويقوم بترتيب البيت من جديد.

وأضاف تيفرقينيت خلال لقاء له على قناة الغد، أن قانوني الانتخابات والهيئة المستقلة من الناحية النظرية يلبيان 90% من مطالب الحراك، إلا أنه يبقى من الناحية التطبيقية مسألة أخرى، وهي تشكيل سلطة الضبط، التي سيتم من خلالها مراقبة الانتخابات، والتي ستوضح صورة مدى نزاهة ومصداقية الانتخابات المقبلة، متابعا أن المؤسسة العسكرية ترمي الكرة في ملعب السياسيين حتى يتحركوا من خلال تلك القوانيين.

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