5 إجراءات مهمة لتأمين منزلك من سرقة اللصوص

يجد الكثير من اللصوص، الفرصة سانحة أمامهم بمجرد، رحيل أصحاب المنازل للسرقة، خاصة إذا كان سفر ذو فترة طويلة، ولكن بإمكانك منع حدوث تلك السرقات إذا كنت علي درجة كبيرة من الوعي بكيفية تأمين منزلك قبيل المغادرة.



ولذلك نستعرض فى السطور التالية، أهم النصائح الإجراءات اللازمة لتفادي السرقة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



- يوضح خبراء تأمين المنازل ضرورة تركيب كاميرا مراقبة؛ لأن اللصوص يخافون من البيوت ذات آمن عالي، وحتي لا تلتقطهم الكاميرا؛ فيسهل القبض عليهم، وهو ما يثير قلق السارقين.



- يجب عدم مشاركة الكثير من المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يمكن للصوص معرفة بياناتهم، ووقت سفر بعض العائلات؛ للبدء في مخططات السرقة.



- إشعل بعض مصابيح منزلك، هذا يحمي المكان من السرقة، حتى يمكن أن ينتبه الجيران مثلًا إلى وجود شخص ما أصحابه غير موجودين.



- إذا كنت تريد أن تؤمن منزلك في أيام سفرك، يمكنك جلب حارسًا في فترة الغياب عن البيت، وهذا يقلل من خطر السرقة، كما يجب عليك اصطحاب كل الوثائق المهمة؛ حتى لا يستغلها أحد بطريقة سيئة.



يطبق بعض الناس خاصية تزويد البيت بجهاز استشعار يطلق صوت نباح الكلب؛ لأن اللصوص تخاف وجود الكلاب في المنزل لما تجلبه من ضجة، وهناك بعض الشركات التي تقدم هذه الخدمة.