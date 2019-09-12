العراق: عملية استباقية لقطع طرق إمداد "داعش" شمال جلولاء

نفذت قوات الحشد الشعبي في محافظة ديالي العراقية اليوم عملية استباقية لقطع طرق إمداد تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق المحاذية لنهر ديالى شمال جلولاء.



وقال الحشد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة من اللواء 20 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية استباقية لتعقب فلول تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على طرق امدادهم في قرية أم الحنطة والإصلاح وتل حميد المحاذية لنهر ديالى شمال جلولاء".



وأضاف أنه "تم تفتيش تلك المناطق التي تمتاز بكثافة الأشجار وتأمينها لقطع الطريق على فلول داعش أمام تهديد استقرارها"، مؤكدا أنه تم انتهاء العملية نجاح ودون تسجيل أي خسائر في صفوف القوات.