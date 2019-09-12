سموحة يفوز على فاركو بهدف نظيف "وديًا"

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على فاركو بهدف نظيف، أحرزه اللاعب رجب نبيل بضربة رأسية، خلال اللقاء الودى الذى جمع بين الفريقين اليوم على ملعب نادي سموحة ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم.



ودفع الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام حسن - خلال اللقاء - بمعظم لاعبي الفريق؛ للاطمئنان على مدى جاهزيتهم، وقدرتهم على تنفيذ فكرة واستيعاب خططه وتكتيكاته، وفى محاولة للاستقرار على التشكيلة الأساسية، التي يخوض بها غمار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وعلى الرغم من خضوع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة حسام حسن لعملية جراحية بغضروف الرقبة اليوم، ونصيحة الأطباء له بالراحة التامة، إلا أنه أصر على قيادة فريقه في المباراة الودية التي أُقيمت أمام فاركو اليوم.