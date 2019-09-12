قصور الثقافة تعلم الأطفال فن مهارات الحرف اليدوية

استضاف قصر ثقافة الطفل مساء اليوم الخميس، الأطفال بعد جولة صباحية لنقابة الصحفيين لتبدأ زياراتهم المسائية داخل القصر بتحية العلم، ثم المشاركة فى العديد من الورش الحرفية والتشكيلية التى ينفذها القصر لهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها وتعليمهم العديد من المهارات الفنية المتميزة التى تساعدهم فى تمرين الحواس لما تتطلبه من حركات مختلفة والتى تنمى المهارة العلمية وتعلمهم الثقة بالنفس والإبداع.



يطلق القصر العنان لهم فى ورش الرسم الحر ليطبعوا من ذاكرتهم مدى تأثرهم بالأماكن والجولات والزيارات التى يقوموا بها للأماكن الآثرية التاريخية للتعرف على الحضارة المصرية ومدى عظمتها على مر العصور.



وناقشت مديرة القصر مع الأطفال كتاب بعنوان "ملامح مصر الحديثة"، حيث أوضحت أنه يضم معلومات عن فترة ولاية محمد على لمصر وأبرز ملامح مصر الحديثة واهم النتائج المترتبة على قرارته، بالإضافة لعرض فيلم تسجيلى عن إنتاج أول فيلم فى تاريخ السينما الصامتة، كما يواصل الفنان كريم خلف تدريب الأطفال على كيفية تطريز التصميم على قماش الخيامية، وقسم الفنان سعيد محمد مدرب ورشة الأركت الاطفال لفريقين عمل لينجز كل منهم بورتريه أو قطعة فنية باستخدام منشار الأركت، بينما بدأ المخرج عمرو حمزة تدريباته وبدء البروفات لتدريب الأطفال على فن خيال الظل وشرح آلية تنفيذه ونوعية العرائس المستخدمه، كما واصل الفنان مصطفى اسماعيل تصنيع عرائس العرض التى تستخدم بالمسرح الأسود والبدء فى تدريب الأطفال على تحريك العرائس، كما تضمنت الورش تنفيذ قلادة من الخرز والأسلاك البلاستيكية تحت إشراف نجوى عبدالعزيز.



واختتم اليوم بحفلة سمر لخلق جو من اﻷلفه بين الاطفال وفريق العمل من الفنانين والمشرفين، تضمنت فقراته عرض فنى لفريق اجيال لفنون العرائس للمخرج عمرو حمزة، بالإضافة إلى اسكتشات غنائية راقصة وفقرة لإكتشاف مواهب الأطفال فى مجال الغناء والتمثيل.



جدير بالذكر إقامة معرض فنى فى الختام لنتاج الورش الفنية والثقافية التى أقيمت طوال فترة أسبوع الدمج الثقافى لأطفال الحدود والذى يستمر حتى 17 سبتمبر الحالى.