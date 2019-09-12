مصر تحصد 18 ميدالية في بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين

أحرزت البعثة المصرية المشاركة في البطولة الإفريقية للسباحة للناشئين 18 ميدالية متنوعة اليوم في ختام اليوم الثاني من البطولة التي تستضيفها تونس، وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري.



وقال المهندس طارق بكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ورئيس بعثة منتخب مصر - لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس - إن البعثة تمكنت اليوم من إحراز 3 ميداليات ذهبية و8 فضية و7 برونزية خلال اليوم الثاني من البطولة.



ويرتفع رصيد مصر من الميداليات - بذلك - إلى 36 ميدالية بينها 7 ميداليات ذهبية و17 فضية و12 برونزية خلال البطولة التي يتنافس فيها 350 سباحا يمثلون 35 بلدا إفريقيا.



يشار إلى أن النسخة الثالثة عشرة للبطولة الأفريقية للسباحة للناشئين انطلقت أمس بتونس، ومن المتوقع أن تشهد منافسة شديدة في ظل تواجد أبرز الدول الرائدة في هذه الرياضة على غرار مصر وجنوب أفريقيا والجزائر والمغرب وزيمبابوي.