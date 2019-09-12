لافروف: بوتين ونتنياهو ناقشا التسوية السورية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا التسوية السورية، واتفقا على مواصلة الحوار العسكري.



وأوضح لافروف - في تصريح صحفي - أن المباحثات بين بوتين ونتنياهو تناولت الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على التسوية السورية، مشيرا إلى أن الجانبين الروسي الإسرائيلي اتفقا على مواصلة وتكثيف الحوار العسكري بين البلدين.