سفير اليابان: الشركات لديها شغف للاستثمار في قناة السويس

قال السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكى، إن اليابان لديها شغف في الاستثمار في منطقة قناة السويس، موضحا أن قناة السويس تعتبر نقطة حيوية هامة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قناة السويس لديها استراتيجية تربط إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.



وتابع، أن بلاده تعمل على تحقيق تقدم فيما يخص الاستثمار في منطقة قناة السويس وخلال شهر مارس الماضي قام وفد من رجال الأعمال اليابانيين يمثل أكثر من 40 شركة يابانية بزيارة منطقة قناة السويس، موضحًا أن هناك بعض الشركات اليابانية تقوم بالاستثمار في المنطقة الحرة في قناة السويس.