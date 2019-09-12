مصر تعزي في ضحايا حادث قطار الكونغو الديمقراطية

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي في ضحايا حادث القطار الذي وقع اليوم في مقاطعة تنجانيقا بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.



وأكدت وزارة الخارجية - في بيان أصدرته اليوم الخميس - على وقوف حكومة وشعب مصر مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في تلك المحنة، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.