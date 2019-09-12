إخوان الجزائر.. كتالوج إفشال المسار السياسي برنامجهم

خلافا للكثير من أبناء الجزائر الداعمين لمسار الحوار والحل السلمي للأزمة ولحافظ على عدم انزلاق الأوضاع إلى نقطة اللاعودة، رفض إخوان الجزائر جهود لجنة الحوار والوساطة التي نجحت بالفعل في إقرار قائمة مطالب خاصة بالانتخابات الرئاسية قدمتها إلى رئاسة الجمهورية وصادق عليها البرلمان اليوم رسميا، استعدادا لعقد الانتخابات خلال أشهر.



إلا أن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) وحركته رفضوا استقبال وفد هيئة الوساطة يوم 26 أغسطس الماضي واتهم النظام السياسي بفرض الحوار بالقوة، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة الحالية للحصول على مكاسب سياسية والتلويح والتهديد بمصير العشرية السوداء في وجه الجميع دون النظر لعواقب هذه التحركات الضيقة.



وقالت حركة مجتمع السلم، وقتها في بيان إنها تلقت رسالة من منسق لجنة الوساطة والحوار، كريم يونس، للاتفاق على موعد لعقد لقاء، لكنها رفضت ذلك رافضة التوضيح للشعب وللقوى السياسية أسباب هذا الرفض، ما يثير الشكوك حول الرفض بشكل نهائي حتى الاستماع والجلوس ثم الاتفاق لاحقا أو الاختلاف وتقديم أسباب هذا الرفض.



زعم "مقري" رئيس الحركة أنهم مع حوار جاد لدعم الانتقال الديمقراطي، وليس حوار مفروض بالقوة والابتزاز، وأنهم مع التوافق ومن لا يريد ذلك فهم جاهزون للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو يعلم أنه لا انتخابات بدون انتهاء الحوار والتوصل لاتفاق مبدئي على الترتيبات الانتقالية ثم الانتقال لاحقا للتعامل مع النظام السياسي الجديد ووضع أسس جديدة لجزائر ما بعد بوتفليقة يكون الجميع فيها شركاء.



ويحاول إخوان الجزائر حاليا السيطرة على مجريات الأمور للتحكم الكامل في شكل النظام المقبل ففي يوليو الماضي اختير سليمان شنين القيادي بحركة البناء الوطني المنشقة عن حركة مجتمع السلم والمقرب منهم رغم انشقاقه لرئاسة البرلمان ليأتي مكان معاذ بوشارب القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم الجزائر منذ الاستقلال في عام 1962.



وحصل الإخوان على مكاسب كبيرة في عهد بوتفليقة بالتوافق معه مع اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية في المنطقة العربية عام 2011، ولم ينافسوا كثيرا نظامه مكتفين بمكاسب ضيقة على حساب الجزائريين، وحينما أدركوا أن الشعب غاضب من نظام بوتفليقة والمتعاونون معه حاولوا القفز من السفينة بإعلان ترشحهم في انتخابات الرئاسة التي دعا إليها بوتفليقة في أبريل 2019، رغم مقاطعة الكثيرون لها من أحزاب وقوى سياسية.



لكن لسوء طالعهم ألغى الشعب الجزائري هذه الانتخابات بتظاهراته التي أطاحت ببوتفليقة، فقد أعلن حزب "حركة مجتمع السلم" وقتها في يناير 2019 طرح رئيسه، عبد الرزاق مقري، للترشح في الانتخابات الرئاسية 18 أبريل 2019، رغم أنه دعم بوتفليقة لسنوات طويلة وكانوا شركاء فيما وصلت إليه الجزائر، والآن يريدون تنفيذ السيناريو بشكل أكبر والتحكم في شكل النظام الجديد بالكامل دون الدخول في شراكة أو توافق أو حوار مع أحد.