مصر تفوز على تايلاند ببطولة العالم لناشئات الطائرة

فاز منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ سنة على نظيره التايلاندي 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس بمجمع الصالات باستاد القاهرة ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى ١٦ ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حتى يوم السبت المقبل.



جاءت نتائج الأشواط 25-21 و25-23 و17-25 و22-25 و18-16.



وبهذه النتيجة تواجه مصر غدا الجمعة منتخب بلغاريا ضمن منافسات تحديد المراكز 9 وحتى 12 فيما ستواجه تايلاند نظيرتها كندا فى ضمن منافسات تحديد المراكز من 13 وحتى 16.