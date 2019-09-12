في المدارس.. إليك طريقة عمل ميني بيتزا لأطفالك

يعد من أكثر الأمور حيرة، لدي الأمهات، هو التفكير في ما يأخذه الأطفال من سندوتشات وأطعمة في "اللانش بوكس" للمدرسة يوميًا، ولهذا نرشح لكم وجبة خفيفة وسريعة، وهي الميني بيتزا اللذيذة.



المكونات:

2 كوب دقيق

معلقتين زبادي

معلقه خل

رشة ملح

معلقه سكر

بيضة

معلقتين زيت زيتون

كوب لبن



الخطوات:

- ضعي كل المكونات واعجنِ حتى تكون العجينة متماسكة.

- احضري وعاء وادهنيه بالزيت، وضعي به العجينة، واتركيها 15 دقيقة حتى تختمر.

- ثم افردي العجينه وقطعيها بكوبايه ورصي في الصينية، ثم ضعي الحشو المناسب لكي من شرائح طماطم وفلفل وزيتون ومشروم وأي إضافات ترغبين بها.

-ضعيها في الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي مع متابعتها.