وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره العراقي سبل تقوية العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، سبل توثيق وتقوية العلاقات الثنائية بين الجزائر والعراق في جميع المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء تطرق إلى تبادل الآراء حول بعض القضايا العربية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.