بعد إقرار قانون الانتخابات.. 3 سيناريوهات تنتظر الجزائر

صادق مجلس النواب الجزائري، اليوم الخميس، بالأغلبية على تعديلات قانون الانتخابات لعقد الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت بعد تأجيلها منذ يوليو الماضي، بعد تقديم هيئة الوساطة والحوار لمقترحاتها إلى رئاسة الجمهورية التي أحالتها بدورها إلى البرلمان.



ورغم إقرار البرلمان لقانون الانتخابات إلا أن موقف القوى السياسية والأحزاب سيحدد مصير ما توصلت إليه هيئة الحوار ونتيجة تصويت البرلمان، فسبق أن رفضت القوى السياسية خوض انتخابات الرئاسة في يوليو الماضي ما اضطر الحكومة لتأجيلها إلى أجل غير مسمى.



وترصد "الدستور" أبرز السيناريوهات التي تنتظر الجزائريين بعد موافقة البرلمان على ما قدمته هيئة الوساطة:



1- نجاح جولات الحوار

عول الكثيرون في الداخل والخارج على نجاح جولات الحوار التي تقودها الهيئة في ظل دعم الحكومة والقوات المسلحة، لأنها السيناريو والطريق الأسهل والمضمون لخروج البلاد مما تعانيه من حالة انسداد سياسي، فهي بمثابة إطار واضح وله خطة وطريقة عمل ستؤدي في النهاية إلى نتيجة وإن كانت مؤقتة لدعم بناء نظام سياسي جديد يراعي الجميع ويكون توافقيا لا إقصائيا ويجنب الجزائر مصير عشرية سوداء لم يخمد دخانها بعد ويلوح في الأفق من وقت لآخر فوق سماء الجزائريين.



تدفع ثقة الكثير من الجزائريين في تعاطي القوات المسلحة مع الحوار وتسليم السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية، إلى دعم المفاوضات السياسية القائمة التي تشارك فيها معظم الأحزاب السياسية ومرشحين بارزين سابقين للرئاسة ما يرجح التوصل لاتفاق ومسودة قريبا تمهيدا لطرحها في حوار وطني يمنع على الأقل الدخول في دوامة من التيه السياسي والفوضى.



إلا أن استمرار بعض الأجندات الخاصة لفئة من الأحزاب المرتبطة بأجندات خارجية قد يعوق تنفيذ نتائج جولات الحوار وتأجيلها وفي حال لم ينتبه الجميع لهذا الأمر قد تحدث سيناريوهات أسوأ، وسيظل خيار دعم الحوار والمفاوضات لنهايته هو الأفضل.



2- استمرار الوضع كما هو عليه

قد تتسبب التظاهرات المستمرة لقطاعات من الشعب الجزائري في تأجيل الانتقال من المرحلة الحالية التي تعشها الجزائر منذ أبريل 2019 إلى مرحلة جديدة، فالرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بن صالح كان من المقرر أن يغادر منصبه يوليو الماضي إلا أن تأجيل الانتخابات الرئاسية حال دون ذلك ليستمر في منصبه إلى أجل غير محدد بتوافق من القوات المسلحة على استمراره وقبول شعبي لقطاع واسع لبقائه لأن هذا هو الأفضل للجميع.



لكن استمرار الوضع كما هو قائم منذ رحيل بوتفليقة لن يساعد الجزائريين على اتخاذ خطوات نحو المستقبل، فالحكومة الحالية برئاسة نور الدين بدوي تتعامل بشكل إداري وبيروقراطي في إدارة البلاد، وليس وضع خطط سياسية واقتصادية تخرج البلاد من الوضع القائم، رغم تعامل حكومته مع ملف الفساد بشكل واضح والتحقيق مع العديد من رموز نظام الرئيس السابق من بينه رئيسي الوزراء السابقين أحمد اويحيي وعبدالمالك سلال اللذين يقبعان في السجن الآن إلى جوار السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق والعديد من وزرائه وقادته الأمنيين.



واستمرار الوضع القائم سيكون أفضل مؤقتا على المدى القصير إلا أنه سيتسبب في نزيف اقتصادي وهروب الاستثمارات الأجنبية لأن عدم الاستقرار بشكل نهائي ما زال غير واضح أمام الجميع، كذلك يدفع هذا الوضع الباب أمام تدخلات أجنبية خفية من مصلحتها عدم انتقال الجزائر لمرحلة أفضل فبقاء الوضع يعني استنزاف بطىء للجزائريين وللجزائر.



3- الإطاحة بالحكومة الحالية وتولي أخرى تحت إشراف الجيش

مع استمرار التظاهرات رغم عدم كثافة الحشد كما خرجت ضد بوتفليقة إلا أن الرئيس عبدالقادر بن صالح والقوات المسلحة قد تضر إلى تغيير الحكومة الحالة برئاسة نور الدين بدوي وزير الداخلية في عهد بوتفليقة، من أجل امتصاص غضب الشارع والدفع بحكومة جديدة مقبولة شعبيا تساعد على استكمال الحوار والانتقال من حالة الرطود السياسي.



فهناك أنباء متداولة بشكل كبير في صفوف الجزائريين عن قرب استقالة نور الدين بدوي بنهاية العام الجاري في إطار إجراءات التهدئة مع الشارع لاتمام الحوار وتنفيذ الانتخابات الرئاسية، وسيتم الضغط عليها من الرئيس صالح ورئيس أركان الجيش للاستقالة لأن إقالتها مخالفة للدستور وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتولى غدارة وتصريف أعمال الدولة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد الذي سينهي قدومه الكثير من الأزمات الحالية.



ومنذ أيام تم الإطاحة بوزير العدل سليمان براهيمي ووزيرة الثقافة مريم مرداسي، من الحكومة وهذه السلسة قد تمتد لتطال آخرين، بالتالي دفعهم على التوافق للرحيل بشكل آمن والاتيان بحكومة مقبولة شعبيا، فرئيس الأركان عبر عن دعمه لهيئة الحوار وإجراء الانتخابات ولم تحظ الحكومة بدعوات دعم كهذه بما يرجح تغيرها قريبا بالتوافق مع الرئاسة والبرلمان.



طالب علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحراك وأبرز الوجه السياسية الجزائرية واحد المنافسين الأشداء للرئيس السابق بوتفليقة، برحيل الحكومة الحالية لأنها أصبحت عاملا أساسيا في الانسداد الحالي، وحاجزا لإجراء جدي للحوار الوطني، حيث اشترط ومعه آخرون لخوض الانتخابات ودعم الحوار الوطني رحيل حكومة بدوي ورفاقه.



وبين هذا وذلك ينتظر الجزائريون مستقبل أفضل يعوض ما عاونوه من سنوات الاستعمار الفرنسي وسنوات العشرية السوداء، وسنوات بوتفليقة التي لم تلبي طموحاتهم، متمسكين بالسلمية والحوار وقطع الطريق على المشككين وأصحاب المصالح الضيقة في الداخل وداعميهم في الخارج.