"التعليم": 750 ألف زيادة معدلات القيد في المدارس

علق اللواء يسري عبدالله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على تصريح وزير التعليم، بأن حل مشكلة كثافة الفصول، يتطلب 130 مليار جنيه.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، إن مشكلة كثافة الفصول تتضمن حل مشكلة الفترتين والتعليم الفني، والتسرب من التعليم، وهذا يحتاج إلى 250 ألف فصل.



ولفت إلى أن الهيئة سلمت 13 ألف فصل، وستسلم 15 ألف فصل آخرين في 2020، موضحًا أنه بمساعدة رجال الأعمال والجمعيات يمكن بناء 50 ألف فصل خلال سنتين.



وأوضح أن معدلات القيد في المدارس زادت 750 ألف طالب، وهذا الرقم يتضمن ضم المتسربين من التعليم، والهجرة العكسية، أي عودة المسافرين خارج مصر، بالإضافة للاجئين السوريين، والمواليد الجدد.

