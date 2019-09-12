السفير الياباني: ننقل التكنولوجيا إلى مصر.. ونعمل على تنمية الموارد البشرية

قال السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكب، إن اليابان تمتلك شركة لتصنيع قطع غيار السيارات يعمل بها 5 آلاف مصري، أما شركة نيسان توظف أكثر من 1000 مصري، بإجمالي 6 آلاف موظف.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشركات اليابانية في مصر تطبق منهجيات مختلفة وعلى سبيل المثال يتم التركيز على طريقة الإنتاج للصناعات كثيفة العمالة وبالتالي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل من قبل الشركات اليابان.



وأكد أن اليابان تعمل على نقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية إلى مصر، موضحًا أنه عندما زار إحدى الشركات اليابانية شعر كأنه يقوم بزيارة مدرسة يابانية خاصة مع وجود جوانب كبيرة من التعلم بين الشباب المصري اللذين يتعلمون الكثير حتى يتمكنوا من تقديم أفضل مستوى في العمل عبر التدريب.

