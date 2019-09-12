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الثقافة

سفارة مصر في ستوكهولم تنظم ندوة ثقافية حول الحضارة المصرية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:15 م
جريدة الدستور
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أقامت سفارة مصر في ستوكهولم ندوة ثقافية حول الحضارة المصرية القديمة، وذلك في إطار تنويع منصات الترويج وآليات التسويق لمختلف المزارات السياحية بمصر.

ونوه سفير مصر في ستوكهولم السفير علاء حجازي - في كلمة ألقاها خلال الندوة - بالافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير العام المقبل، والذي يعد أحد أعظم المتاحف في العالم عبر التاريخ، حيث من المقرر أن يستوعب عددًا كبيرًا من الآثار المصرية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستقطب المتحف ملايين الزائرين سنويًا، داعيًا الحضور إلى الترويج لهذا الحدث، وزيارة المتحف عند افتتاحه.

وألقى البروفيسور "هانز نوردستروم"، الأستاذ بجامعة أوبسالا، الذي يعد أحد أكبر علماء المصريات في السويد، وسبق أن شارك في الحفريات الأثرية في مصر في الستينيات، كلمة حول الحضارة المصرية القديمة.

وحضر الندوة لفيف من ممثلي المجتمع السويدي، وضم أساتذة جامعة أوبسالا، وأعضاء جمعية المصريات بالسويد، إضافة إلى نائب محافظ ستوكهولم للشئون الثقافية، وعدد من منظمي شركات السياحة العاملة في السويد.

وأعرب الحضور عن إعجابهم بالمنظور الجديد، الذي تم عرض تاريخ الحضارة المصرية القديمة من خلاله، مشيدين بالمستوى الأكاديمي المتقدم للمحاضر والتنظيم المتميز للندوة، وخاصة فيما يتعلق بالشرح المتميز، الذي قدمه المحاضر لكيفية اكتشاف بعض الآثار المصرية في جنوب مصر، وأماكن تواجدها حاليًا في المتاحف المصرية المختلفة.

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