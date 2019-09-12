"فايلر" يمنح مهاجمي الأهلي تعليمات خاصة قبل مواجهة "كانو"

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح تعليمات خاصة لمهاجمي الفريق وكذلك لاعبي الوسط، على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس، في عاصمة غينيا الاستوائية "مالابو"، استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني بعد غد السبت، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأشرف فايلر، على فقرة خاصة لمهاجمي الأهلي ولاعبي وسط الملعب؛ للتدريب على كيفية التعامل مع مدافعي المنافس، كما حرص فايلر على إيقاف التدريبات أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين نحو كيفيه التعامل مع الكرة سواء في حالة الهجوم أو الدفاع، وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة الانتشار داخل الملعب وعدم ترك مساحات خالية للمنافس.



كما عقد فايلر جلسة قصيرة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران، استمرت لما يقرب من عشر دقائق، حرص المدير الفني على الحديث مع لاعبيه والجهاز الفني عن بعض الأمور الفنية، حول فريق كانو سبورت الغيني، وأبرز مواطن القوة والضعف بالفريق.



من جهة أخرى، أدى الثنائي وليد أزارو وجيرالدو دا كوستا، تدريبات بدنية واستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم، واكتفى الثنائي بأداء تدريبات بدنية واستشفائية ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل رينيه فايلر، بعد عودتهما مؤخرًا من المشاركة مع منتخبات بلادهم، فيما انتظم الثنائي علي معلول واليو ديانج في التدريبات الجماعية للفريق.



وحرص حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، على حضور مران الفريق اليوم، حيث تواجد رفقة وفد من شركة المقاولون العرب؛ من أجل تشجيع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة بعد غد.