لوكاكو: إنتر هو الفريق الذي كنت بحاجة إليه

يعتقد البلجيكي روميلو لوكاكو، أن فريقه الحالي إنتر الإيطالي لكرة القدم، هو الفريق الذي كان يحتاجه بعد أن اعترف بعدم رغبته في اللعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.



ودخل لوكاكو مباشرة في هجوم إنتر بعد انضمامه للفريق قادما من مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو، حيث كان مهاجم منتخب بلجيكا هدفا دائما للإيطالي أنطونيو كونتي مدرب الفريق.



وخلال حديثه لشبكة (إيسبن) الإخبارية، تحدث لوكاكو 26 عاما عن مباراة إنتر مع شالكه الألماني في نهائي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي (المسمى القديم لبطولة الدوري الأوروبي) عام 1998، والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي 3 صفر.



وقال لوكاكو "إنه أول نهائي يمكنني تذكره عن ظهر قلب. إنني لا أستطيع نسيانه مطلقا".



أضاف لوكاكو "ربما يكون إنتر الفريق الذي أحتاجه. تنتابني الكثير من مشاعر الحب لهذا المكان. الحب الذي أكنه لإنتر. وكانت هذه هي اللحظة المثالية بالنسبة لي لمغادرة إنجلترا. لم أكن أرغب في البقاء هناك على الإطلاق".



وأوضح "هذه المجموعة من اللاعبين التي نمتلكها في إنتر هي مجموعة خاصة.



ولدينا القائد المناسب الذي بإمكانه وضعنا على الطريق الصحيح".



أشار لوكاكو "إنتر ناد طموح. ويرغب في العودة إلى مكانته المرموقة. أريد أن أساعدهم في بناء شيء ما هنا. إنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي".



وتابع "كونتي بإمكانه تكوين فريق. يبدو الأمر كما لو أن اللاعبين انضموا للفريق منذ عدة سنوات، وحتى أولئك الذين وصلوا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ينطبق عليهم هذا، إنه أغرب شيء".



وشدد لوكاكو "إننا نتعلم ولكن ينبغي علينا التحرك في الطريق الصحيح، ويتعين أن نوضح لجميع الفرق التي تواجهنا، أن مبارياتنا معهم بمثابة معركة".



وتطرق لوكاكو للحديث عن لياقته البدنية، بعد الانتقادات التي وجهت إليه من النجم الإنجليزي المعتزل جاري نيفيل، الذي قال "إن وزنه زائد عن الحد"، فقال الهداف البلجيكي "عادة ما يكون لدي نظام غذائي جيد. إنني أهضم كل شيء بسرعة كبيرة. إنني حاليا أشعر بأنني على ما يرام".