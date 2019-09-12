توفيق عكاشة: الإعلام سلاح خطير يُستخدم منذ مطلع القرن العشرين

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلام سلاح خطير تم استخدامه منذ مطلع القرن العشرين، والصحافة فهي موجودة منذ آلاف مؤلفة من السنين ومع تطور العلم ومعرفة الإنسان لماكينات الطباعة تمت طباعة الصحف ونشرها فكان لها سعر تباع به، فكان الإعلام يدفع فيه فلوس.



وأضاف خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "انطلقت الإذاعة مطلع القرن العشرين وكان يصل صوتها لعدد كبير من الناس ولا تدفع فيه أي مبالغ مالية فأصبح الإعلام نطاق خطابه للشعب المستهدف أكبر".



وتابع، أن البعض كان يتابع إذاعة لندن على الراديو، وإذاعة الـ bbc، وكان مقرها بريطانيا، حيث مقر وزارة لشئون المستعمرات وكانت مسئولة عن إدارة شئون المستعمرات الإنجليزية حيث إن الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم تضع يديها على أكبر المستعمرات وكانت رمزًا للإمبرالية العالمية.

