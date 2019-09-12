السفارة المصرية في الأردن تحتفل بمنتخب الناشئين للكرة الطائرة

أقامت سفارة جمهورية مصر العربية في الأردن، اليوم الخميس احتفالية على شرف منتخب الناشئين للكرة الطائرة المشارك حاليًا في البطولة العربية الخامسة عشر للناشئين التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان.



يأتي الاحتفال بمناسبة وصول الفريق للمباراة النهائية للبطولة، فضلًا عن سابق تحقيقه المركز الرابع في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في تونس الشهر الماضي.



وأكد سفير مصر لدى الأردن السفير شريف كامل - خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر السفارة المصرية في عمان - أن ما حققه الفريق من إنجازات، بالتوازي مع ما تحققه فرق رياضية مصرية أخرى ورياضيين مصريين على المستويين العالمي والقاري مؤخرًا، يُبشر بتعزيز موقع مصر على الساحة الرياضية والأوليمبية.



وأشاد السفير المصري ببعثة منتخب الناشئين للكرة الطائرة وأدائهم منذ وصولهم إلى عمان، مشيرًا إلى أن البعثة تعد مثالا يُحتذى به للشباب المصرى الواعد.



وأعرب السفير عن تمنياته للمنتخب بالفوز في المباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة.