بيراميدز يجهز "السعيد" لمواجهة "بلوزداد" في الكونفيدرالية

دخل عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، في سباق مع الزمن؛ من أجل اللحاق بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بعد غدٍ السبت.



ويلتقي الفريقان في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.



وكان السعيد قد اشتكى من تجدد آلام عضلة السمانة، بعد مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر، التي خسرها بيراميدز 3-0 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



واستعان السعيد بجلسات تأهيل مكثفة، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وأيضا أحد الأطباء المعروفين في علاج إصابات الملاعب من خارج النادي.



وعلى صعيد آخر، حرص ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز على زيارة تدريبات فريق شباب بلوزداد الجزائري، والمتواجدة حاليًا في القاهرة.



ورحب عيد ببعثة شباب بلوزداد في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر والجزائر، وأن الفريق سيلقى كل الترحيب والاهتمام.