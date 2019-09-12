رودجرز يشيد بسلوك ماجوير

أشاد بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، بطريقة تعامل هاري ماجوير، مدافع الفريق السابق خلال انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، معربا في الوقت نفسه عن إعجابه بتأثير المدافع "الرائع" في الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر).



وتولى رودجرز، تدريب ليستر سيتي في شهر فبراير الماضي، قبل المفاوضات المطولة التي أجراها مسئولو مانشستر يونايتد مع إدارة ليستر من أجل انضمام ماجوير إلى قلعة (أولد ترافورد)، والتي تكللت بالنجاح بعدما انضم اللاعب لصفوف يونايتد، قبل أيام قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في عالم الساحرة المستديرة حاليا.



ومع استعداد ماجوير، لاستقبال فريقه السابق في (أولد ترافورد) بعد غد السبت ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ رحيله عن الفريق، كشف رودجرز عن أنه ما زال يتمتع بعلاقة قوية مع لاعبي فريقه السابق.



وقال رودجرز في تصريحات نقلتها عنه شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية اليوم الخميس: "ما زالت على تواصل مع هاري حتى الآن، وأتمنى له التوفيق حينما يلعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. لقد كان شابا ولاعبا رائعا، وبالنسبة لي فإن سلوكه في الفترة التي قضاها في ليستر جعلني أصفه بأنه رجل حقا".