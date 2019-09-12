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رياضة

محاولات لإدراج سباقات الهجن ضمن الألعاب الأولمبية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:57 م
جريدة الدستور
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استعرض محمد البلوي الأمين العام للاتحاد الدولي للهجن، أمام اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد اليوم بالطائف برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أهداف الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ويطمح اتحاد الهجن إلى إقرار رياضة سباقات الهجن ضمن الألعاب الأولمبية، وأن يكون الاتحاد السلطة الوحيدة المسئولة عن جميع سباقات الهجن الدولية.

كما يسعى الاتحاد إلى تنسيق قواعد السلوك الخاصة بالسباقات الدولية وتعزيز معايير التحكيم والتنظيم والإشراف وتصميم مضامير السباق والرقابة البيطرية والعلاجية ومكافحة منشطات الهجن.

وقدم رئيس تحالف أعضاء الرياضة المعتمدين المستقلين، ستيفين فوكس، عرضًا عن أهم المؤسسات الرياضية الدولية، وتناول دورها وأهدافها ومبادئها التي يتم العمل على تحقيقها بصورة علمية مدروسة.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، قد أكد خلال اجتماع اليوم، إن سباقات الهجن لا تزال تشكل معلمًا بارزًا في تقاليد السعودية.

وأضاف "عندما قررنا إنشاء هيئة دولية لسباقات الهجن، اجتمع مندوبو 14 دولة فقط، واليوم ينطلق الاتحاد إلى آفاق جديدة بمشاركة 86 مندوبًا من 42 دولة".

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