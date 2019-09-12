إيتو يصف مورينيو بـ"الأفضل"

أكد اللاعب الكاميروني السابق صامويل إيتو، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هو أحد أفضل الشخصيات في عالم كرة القدم، معتبرا أن هذا أمر ينبغي على الناس معرفته.



وقال إيتو أثناء الفعالية التي حضرها خافيير رئيس رابطة الليجا تيباس: "سئمت من تبرير سبب كون هذا الرجل (مورينيو) هو أحد الأفضل في عالم كرة القدم، أنهيت مسيرتي وكان أول شخص يتواصل معي هو هذا السيد".



واعتبر لاعب برشلونة وريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان السابق، والبالغ من العمر 38 عاما، أن مورينيو هو من بين الأشخاص الذين يستحقون الحصول على هذا الاحترام.



وأضاف النجم الكاميروني الذي أعلن مؤخرا اعتزاله بعد مسيرة طويلة في الملاعب استمرت عقدين: "تشاجرنا جميعا كلاعبين معه، لكننا قد نقاتل من أجله أيضا".



يشار إلى أن إيتو ارتدى قمصان ريال مدريد وليجانيس وإسبانيول ومايوركا وبرشلونة في إسبانيا، قبل أن ينتقل للإنتر، كما لعب لتشيلسي وإيفرتون في إنجلترا.