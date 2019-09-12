"شجار" يبعد لاعب بيرنلي عن مباريات فريقه

سيغيب داني درينكووتر لاعب بيرنلي عن مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة أسبوعين بعد إصابته في أربطة الكاحل بسبب شجار خارج ملهى ليلي في وقت سابق هذا الشهر.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن درينكووتر، المعار من تشيلسي، تعرض لهجوم من مجموعة أشخاص خارج ملهى ليلي في مانشستر، وقال المدرب شون دايك اليوم الخميس، إن بيرنلي سيساند لاعب الوسط.



وقال دايك: "الإصابة ليست خطيرة للغاية لكنه سيغيب لأسبوعين، إنه لاعب كرة قدم في 29 من عمره وما كان له أن يتعرض لهذا الموقف".



وأضاف: "على الجانب الآخر هو إنسان وكلنا يمر بأوقات سيئة، بغض النظر عن طبيعة مهنته يتورط الناس أحيانا في مشاكل، لكنه ناضج بما يكفي لمعرفة كيفية تجنب هذه الأمور".



ويحتل بيرنلي المركز الـ12 بانتصار واحد من 4 مباريات خاصها حتى الآن في البريمييرليج.