منتخب إيطاليا في مواجهة نظيره الصيني.. غدًا

حجز المنتخب الإيطالي لكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عاما بطاقة التأهل الأخيرة لنصف نهائي بطولة العالم المقامة حاليا بمصر.



وفاز منتخب إيطاليا على منتخب بيرو بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة الدور ربع النهائي التي أقيمت مساء اليوم الخميس على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب الإيطالي كالتالي: (25-19 و25- 10 و25 - 18).



وفي المربع الذهبي لبطولة العالم، يواجه منتخب إيطاليا غدا الجمعة نظيره الصيني الذي فاز على منتخب رومانيا في وقت سابق اليوم بثلاثة أشواط دون رد.