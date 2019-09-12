19 سبتمبر.. انطلاق "ملتقى المدرسة العربية للسينما" في "الهناجر"

تنطلق فعاليات الملتقى الحادى عشر للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون في دورته الـ"11"، وذلك يوم الخميس 19 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر عرض الملتقى لفيلم روائي قصير بعنوان "لقاء"، من إخراج سامى محمد علي، ويحكي الفيلم معاناة جيلين مع الواقع وقسوته وتحولاته، ويليه فيلم تسجيلي "سينما الجنوب"، من إخراج مينا يسري، ويتناول الفيلم مفهوم السينما في صعيد مصر؛ حيث يتعرض لغياب دور العرض السينمائي، وانعدام الخصائص الأساسية للسينما لدى سكان الجنوب، وهي أزمة قديمة، ما زالت مستمرة، ويحاول الفيلم تناول نظريات مختلفة حولها.