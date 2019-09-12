شريف والي يواصل اجتماعاته برؤساء وسكرتيري الأندية الروتارية

واصل الدكتور شريف والى محافظ الروتاري المصري، اجتماعاته برؤساء وسكرتيري الأندية الروتارية، لمناقشة واستعراض سبل التكامل والتوافق في أداء الأندية للمشروعات التي تهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع على جميع الأصعدة بما يتوافق مع المبادئ السامية والأهداف النبيلة للروتاري إضافة إلى مشروعات دعم المناطق الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات التي توفر لهم حياة كريمة، وذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد بين محافظ المنطقة الروتارية 2451 الدكتور شريف والي برؤساء وسكرتيري الأندية الروتارية بمحافظة الاسكندرية.



خلال الاجتماع الذي عقد في النادي السوري بالاسكندرية، أكد "والي" ضرورة توحيد الرؤية والأهداف العامة للأندية الروتارية مع أجندة الدولة التنموية وأهدافها للإرتقاء بحياة المواطنين، بما يخلق التكامل المطلوب بين جهود الدولة من جانب والمجتمع المدني والمبادرات الإنسانية من جانب آخر.



وتابع محافظ روتاري مصر "نحن في الروتاري نعمل من أجل إحداث التلاحم المجتمعي والتكافل الإنساني الحقيقي، كما أننا نسعى من خلال ما نملك من أدوات وقدرات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال أجهزتها ووزاراتها فضلًا عن تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الإنساني"، لافتًا إلى أن هذا الدور يمثل الهدف الأسمى للروتاري خلال المرحلة المقبلة حيث جميع الروتاريين إلى تحقيق الدعم المناسب للمناطق الأكثر احتياجا في المحافظات بهدف تحسين المعيشة من خلال تأمين موارد الحياة الكريمة وذلك من خلال مبادرات الروتاريين في مختلف المحافظات.