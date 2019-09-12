سفير اليابان: طوكيو تعمل على تنمية القناطر والجسور بطول مجرى نهر النيل.. فيديو

قال السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكي، إن اليابان تعمل على تنمية القناطر والجسور على طول مجرى نهر النيل.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأولوية والتركيز يتزايدان في قمة تيكاد والمستمرة منذ عام 1993.



وتابع أنه جرى الاعتماد في البداية على المساعدات الإنمائية الرسمية ومنذ عام 2013 تم التركيز أكثر خلال مؤتمر التيكاد على دور الاستثمار، وهو ما شهدته قمة "تيكاد 7" التي عقدت في اليابان مؤخرًا وتم التركيز على القطاع الخاص.



وكشف أن اليابان تعمل على تشجيع القطاع الخاص وتيسير تدفق الاستثمارات من القطاع الخاص إلى القارة الإفريقية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية الربط الإفريقي وهي قضية غاية في الأهمية، وبالفعل تم العمل على ربط شرق إفريقيا بالغرب والجنوب والشمال.



وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث عن محور ربط القاهرة بداية من البحر المتوسط وحتى بحيرة فيكتوريا وبالتالي اليابان عملت على بناء جسرين هامين على ضفاف النيل أحدهما أوغندا وتم إنجازه وفي الوقت الحالي يتم العمل على الانتهاء من جسر في جوبا بجنوب السودان الذي سيكون الوحيد القائم في هذا البلد.

