جاسم خادم: تكريمي في مهرجان الفنون الدولي للمحترفين "وسام شرف"

أعرب المذيع والمصور الخليجي الشهير، جاسم خادم، عن سعاده بالتكريم الذي حصل عليه مؤخرًا من العاصمة الفرنسية باريس، خلال مهرجان الفنون الدولي للمحترفين.



وجاء تكريم جاسم خادم؛ من أجل قيامه بتقديم محتوي محترف ومتميز، من خلال عدة برامج قدمها في الفترة الأخيرة، معبرًا عن سعادته بمشواره الإعلامي، وأخص مشواره في فن التصوير، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد الثاني له في ثلاثين يوميًا، وخاصة بعد أن حصل مؤخرًا على جائزة الإبداع العربي، خلال مؤتمر المبدعين العرب في دبي.



ويعد جاسم خادم، مذيع ومصور، ولديه برنامج يقدم حاليًا في أحد الفضائيات العربية الشهيرة، ويحمل اسم "المصور المحترف"، فيما يعد من المصورين المشاهير في منطقة الخليج، وهو من الإمارات العربية المتحدة، واحترف التصوير منذ الصغر، وبرز اسمه بين كبار المصورين في الوطن العربي.