وائل خورشيد يكتب: الخروج من التابوت

في بعض الأوقات تحتاج حياتك لهزة عنيفة لتخرجك من ثباتك، فإن لم تخرج أنت بنفسك فاتحا ذراعيك متجها صوب الطريق مستعدا لاستقبال القادم، فإنك ستجد نفسك ملقً هناك وحدك، تتساءل كيف جئت إلى هنا.



ربما في البداية ستحاول الركض عائدا بسرعة، ستبحث عن البوابة التي ألقتك، ستدور في المكان متحدثا إلى الجدران والطيور وأي كائن حي أو جماد، كالطفل الصغير الذي تركته أمه فجأة في الحضانة، ستشعر بغرابة وعدم راحة، ستظل تسعى للعودة للمنطقة الآمنة التي كنت تظن أنك فيها.



ولكن أحيانا يجب أن تعي مسبقا، أن المنطقة الآمنة لن تفي بوعدها معك إلى النهاية، ويجب أن تحدد بنفسك متى تخرج للطريق وإلى أين.



نعيش هكذا.. نصنع لأنفسنا مساحة نبقى بداخلها، نظن أنها كل الحياة، ولكننا مع تراكمات الأيام، نغرس في عمق الأرض، ولا نعرف أننا داخل تابوت مظلم، شكلناه نحن مع مرور الزمان؛ لأننا ببساطة نعرف تفاصيله جيدا.



الكفيف حينما يعتاد على مكانه يكون بصير، يتحرك بخفة ونعومة في مكانه، لا يشعر بمشكلة كبيرة فهو معتاد على كل شيء.



حينما تخرج للطريق مكرها، فهنا ينطبق عليك مثل 'الغريب أعمى ولو كان بصير'، هذا بالضبط ما سيحدث معك، أصوات الضوضاء من حولك تعكس بداخل عقلك مخاوف من عالم مجهول، سيسعى خيالك المهزوم ليصور لك أنك هالك لا محالة، وكلما قاومت، سيظل الطريق يهزمك، مرات ومرات، حتى تكون أقوى، وتعتاد على المكان الجديد، ثم تبدأ في شق طريقك بين الدروب، حتى تصل لمنطقة آمنة جديدة.



الهزات العنيفة وحدها هي من تفعل ذلك، حينما تبحث في حياة العظماء، دائما ستجد هناك مِحن كبرى قابلتهم في رحلتهم، دائما هناك موقف حملهم وألقاهم بلا رحمة في عَرَض الطريق، مكان هو قدرهم، لم يخبرهم أبدا خيالهم أنهم سيكونوا هناك.



بعضنا يجب أن يبقى في غرفته، يصنع عالمه الخاص، مستمتع بما حوله، والعالم الذي أنشأه لنفسه، ويظل هكذا، حتى يحدث في أحد الأيام أن يستيقظ على أمر مفزع، فتدور الدائرة، رغما عنه، حتى يعثر بنفسه، لنفسه، عن مكان آخر.



كلنا جرب ذلك، حاول قدر الإمكان البقاء، هي غريزة طبيعية في البشر، ولكن التطور يحتاج الحركة.



هذه الهزة التي تحدث هي التي تدفعك للنور، ولكي تحقق ما تريده أنت حقا، لأنك أول ما تفكر فيه بعد أن تزيل ركام هدم التابوت الذي كنت تعيش فيه، هو الوصول لتلك الأمور وتحقيق الرغبات التي تعرفها بالأساس، ولكنك كنت تؤجلها دوما، كنت تضعها خطة مستقبلية، والآن أنت أمام المستقبل مرغم، ولذلك تبدأ في الحركة.



لا يهم كم ستتألم، ولا كم من الوقت ستحاول الهرب من مصيرك القاتم الذي تظنه، والذي سيكون لو استسلمت، فكل هذا لا قيمة له أمام عجلة سير الحياة التي لن تتوقف لك ولن تعود للوراء.



بعد فترة من الزمن، وهي تختلف من واحد لآخر، سترى أين أصبحت، ربما تكن قد تعلمت مهارات جديدة، ربما مكانة رفيعة، ربما أي شيء، فقط ما عليك أن تتعايش مع القادم، وتعيد تطوير أدواتك وتطويع رغباتك مع الواقع الجديد.