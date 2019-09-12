برلماني يطالب بخطة شاملة لتطوير هيئة النقل العام

قال النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل نقل البرلمان، إن لدينا كوادر فنية وهندسية وإدارية فى الدولة لديها من القدرة والمهارة فى تطوير وهيكلة أهم مرفق حيوى فى مصر، وهو هيئة النقل العام، لافتا إلى أن الاتجاه الحديث للعالم كله، هو استخدام المواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة، وبالتالي فإن تطوير وهيكلة الهيئة يأتى فى إطار مواكبة التطورات العالمية.



وأضاف النائب فى بيانه، أن الهيئة تسهم فى نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يوميًا، من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير فى نحو 350 خطًا، بإجمالى أطوال 7600 كم، عبر 24 جراجًا، و156 محطة نهائية، و4 آلاف محطة عابرة، بامتداد القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى المدن الجديدة، وتبلغ الكيلومترات المقطوعة يوميًا بواسطة أتوبيسات هيئة النقل العام حوالى 365 ألف كم، ويعمل بالهيئة نحو 28 ألف شخص فى وظائف متخصصة وحرفية، وأن تطويرها وإعادة هيكلتها، ليس أبدا بيعها أو تصفيتها أو تسريح العمالة الموجودة بها، بل الارتقاء بها والخدمات التي تقدمها.



وأشار زين الدين إلى أن التطوير والهيكلة المطلوبة ضروري خلال الفترة المقبلة خاصة وأن مصر على وشك تطبيق قانون النقل الجماعى، ولديها مشروعات مهمة مثل الكارت الذكى، حيث سينتج عنه نقلة نوعية فى منظومة النقل الجماعى بإصدار كارت ذكى موحد لوسائل النقل الجماعي في مصر لربط وسائل المواصلات من خلال منظومة "إيه إف سي" باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام كل هذه المواصلات من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسى.



وأوضح النائب أن هيئة النقل العام تعد من مرافق الدولة التي لها تأثير مباشر وفعال على نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لارتباطها الوثيق بالمصالح الحيوية للمواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام المتنوعة (أتوبيس، ميني باص، مترو، ترام، نهري) وباعتبارها شريان الحياة بصفة خاصة بالقاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).