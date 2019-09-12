نادي سموحة يقرر منع النقل التليفزيوني لمبارياته في الدوري

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، وقف التعامل مع النقل التليفزيوني لمباريات الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل.



وأوضح عامر - في تصريحات اليوم الخميس - أن مجلس إدارة نادي سموحة قرر منع كاميرات التليفزيون من نقل مباريات الفريق في الدوري، بسبب توقف الشركة الراعية عن دفع مستحقاتها لنادي سموحة.



وكانت قرعة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، والتي أجريت اليوم بأحد فنادق القاهرة، أسفرت عن وقوع فريق سموحة في مواجهة قوية أمام الأهلي، ضمن منافسات الأسبوع الأول للمسابقة التي من المقرر أن تنطلق يوم 21 سبتمبر الجاري.