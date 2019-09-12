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عالم

الرئيس الأوكراني يعلن وضع خارطة طريق لتنفيذ اتفاقيات "مينسك"

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:40 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تعمل على وضع خارطة طريق لتنفيذ اتفاقيات "مينسك" لتسوية النزاع بمنطقة "دونباس" شرقي البلاد.

وأوضح زيلينسكي اليوم الخميس أن خارطة الطريق ستكون لها مواعيد محددة لتطبيقها، مشيرا إلى أن هذا العمل جار تحضيرا لقمة "رباعية نورماندي" التي تضم كلا من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا والتي لم يحدد موعد انعقادها بعد.

وفي هذا الصدد، أكدت إيرينا فيريشوك النائبة في البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" التابع لزيلينسكي، أن خارطة الطريق تشمل تسهيل الإجراءات المتعلقة بعبور "المنطقة الرمادية" عند خط التماس بين الأراضي التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية، وبين تلك التي تحت سيطرة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا، وكذلك الإجراءات الخاصة بحصول سكان دونباس على الوثائق الأوكرانية ومعاشات التقاعد من الدولة.

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