OPPO تطلق أول هاتف ذكي برقاقة كوالكوم 5G

تعتزم OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الهواتف الذكية، للمرة الأولى على مستوى العالم، إطلاق هاتف ذكي يدعم تقنية الجيل الخامس ومزودًا برقاقة كوالكوم 5G الجديدة، ليتيح للمستخدمين تجربة اتصال معززة بتقنية الجيل الخامس وسيتوفر في الأسواق خلال الربع الرابع من 2019.



وتعد رقاقة كوالكوم 5G الجديدة التي تم إطلاقها خلال معرض "إيفا برلين 2019"، أول رقاقة من نوعها تحمل نطاقًا أساسيًا من الجيل الخامس وخادم اتصال من الجيل الخامس في معالجاتها. وتتمتع الرقاقة الجديدة بقدرات ذكاء اصطناعي عالية وقوية من شأنها منح المستخدمين تجربة ألعاب معززة.



وقال إيثان تشيوي، رئيس OPPO في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يأتي إطلاق أول هاتف ذكي بالعالم مدعوما برقاقة كوالكوم 5G الجديدة تأكيدًا على التزام الشركة بتوفير تجربة تقنية سلسلة واستثنائية عبر مختلف منتجاتها الرائدة".



وستكون تقنية الجيل الخامس مدمجة في الرقاقة الجديدة عبر ميزة "منظومة على رقاقة" (SoC)، وستدعم الرقاقة الاتصال في جميع المناطق الرئيسية ونطاقات التردد المختلفة. وتم تصميم هذه المنصة عالية الكفاءة والمخصصة للأجهزة المتحركة والمبنية على تقنية المعالج قياس 7 نانومتر.