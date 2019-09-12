تفاصيل مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار (فيديو)

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديو جراف، عن مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام 2018، لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة.



وتشمل المبادرة الانتهاء من إجراء 232633 عملية جراحية حتى 10 سبتمبر 2019، وتحويل 3767 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلا من التدخل الجراحي، وإجراء 103643 عملية جراحة قسطرة بالقلب، و16932 عملية جراحية في القلب.



كما تتضمن المبادرة، إجراء 9307 عمليات جراحة المخ والأعصاب، وإجراء 10350 عملية جراحة العظام، و7540 عملية جراحة الرمد، و11566 عملية جراحة الأورام، و169 عملية زراعة الكلى، و277 عملية زراعة الكبد.



وتشمل المبادرة 1632 عملية زراعة قوقعة، وتنص المبادرة على عدم تحمل المريض أية تكلفة مالية، وتقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى.

