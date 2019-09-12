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رياضة

بريموش يقترب من الفوز بسباق إسبانيا للدراجات وهيجيتا يحقق انتصاره الأول

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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حقق الكولومبي سيرجيو هيجيتا أول انتصار له على الصعيد الاحترافي بالفوز بالمرحلة 18 من سباق إسبانيا للدراجات اليوم الخميس بينما اقترب السلوفيني بريموش روجليتش من حصد اللقب بعد أن زاد من الفارق في الصدارة إلى دقيقتين و50 ثانية.

وشكل هيجيتا (22 عاما) جزءا من مجموعة الصدارة التي تشكلت مبكرا من ستة متسابقين لكنه استغل مهاراته باعتباره من المتخصصين في مراحل ضد الساعة للانطلاق بعيدا عند منحدر قبل 46 كيلومترا على نهاية مرحلة جبلية امتدت لمسافة 177.5 كيلومتر من كولمينار بييخو وحتى بيسيريل دي لا سييرا.

وتشمل مجموعة المتنافسين على صدارة الترتيب العام روجليتش الذي استطاع تقليص الفارق ببطء مع هيجيتا لكن المتسابق الكولومبي تماسك عند المرتفع الأخير ليتمكن من الفوز بالمرحلة بسهولة وبفارق 15 ثانية عن روجليتش.

وتفوق روجليتش على اليخاندرو بالبيردي لينتزع صدارة الترتيب العام فيما استعاد المتسابق الاسباني المركز الثاني من نايرو كينتانا الذي عانى في المراحل الجبلية عقب أداء رائع في اليوم السابق عبر مرحلة مستوية لا تتضمن أي قمم جبلية.

وكان الأداء البطولي لكينتانا في مرحلة الأمس التي شهدت هبوب رياح قد قلص الفارق بينه وبين روجليتش إلى دقيقتين و25 ثانية ومنحه فرصة للقتال بما قد يسمح له بتكرار فوزه في 2016 لكن هذه الآمال تضاءلت سريعا.

وفشل المتسابق الكولومبي في الاحتفاظ بمكان له بين المتنافسين على صدارة الترتيب العام وأنهى في المركز الثامن اليوم متراجعا بفارق دقيقة واحدة وثانية واحدة خلف روجليتش وبالبيردي.

ويتراجع كينتانا الآن بفارق ثلاث دقائق و31 ثانية خلف السلوفيني و41 ثانية وراء بالبيردي مع تبقي مرحلتين فعليا لإحداث الفارق.

ويتوقع أن يحافظ روجليتش على الفارق مع بالبيردي في مرحلة الغد الجمعة والبالغ طولها 165.2 كيلومتر من افيلا إلى طليطلة مع تبقي مرحلة جبلية واحدة بعد غد السبت قبل الموكب الختامي في مدريد يوم الأحد.

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