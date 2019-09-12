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محافظات

بالصور.. سفيرة النرويج تبحث سبل التعاون للاستثمار بأسوان

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:27 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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حرصت سفيرة النرويج بمصر لينا ليند، أثناء تفقدها للعديد من المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة أسوان، على التقاط العديد من الصور لها، وذلك فى إطار رحلتها بالمحافظة والتى تنتهى بعد حوالى يومين، لبحث أوجه التعاون فى مجال الاستثمار.

وجاء ذلك بعد لقائها مع محافظ أسوان، لاستعراض كافة الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

حيث شملت الجولة التفقدية لسفيرة النرويج بمصر والوفد المرافق لها، زيارة المشروعات التالية ازدواج مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة فى المسافة المواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان، بمسافة 9 كم وتكلفة 60 مليون جنيه، ذلك فى أطار تلافى وقوع أى حوادث.

كما تفقدت محور كلابشة الحر على النيل، حيث أن المحور سيساهم فى ربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى، ويبلغ طوله إلى 23 كم وعرضه 21 مترا، ويضم 10 كبارى و6 أنفاق، بالإضافة إلى مشروع خزان أسوان، حيث تبلغ تكلفته 2 مليار جنيه، حيث يساهم إنشاء بشكل مباشر فى خدمة حركة الأفواج السياحية، فضلًا عن الحركة التجارية والتنقل بين مصر والسودان ضمن المحور الدولى القاهرة - كيب تاون.

وقال أحد أعضاء الوفد المرافق لسفيرة النرويج ل"الدستور"، إن تأتى زيارة لينا ليند سفيرة النرويج فى أطار البحث فى مجال الاستثمار، وأن زيارتهم للمشروعات اليوم لبحث أوجه التعاون، موضحًا أن أبرز المشروعات التى ساهموا فيها بمحافظة أسوان، إنشاء6 محطات للطاقة الشمسية بتكلفة تصل إلى 500 مليون دولار.

وأضاف أحد أعضاء الوفد المرافق لسفيرة النرويج، أن هناك مشروعا آخر يتم بحثه فى الوقت الحالى وهو التعاون فى مشروعات القطارات والنقل، ولكنهم حتى الآن لم يتم تحديد محافظة بعينها.

وأوضح أخر لـ"الدستور''، أن زيارة سفيرة النرويج فى أسوان تأتى لبحث أوجه التعاون فى المشروعات الاستثمارية والتى من أبرزها، الطاقة الشمسية، واستغلال الثروة السمكية ببحيرة ناصر من خلال إقامة مزارع للأسماك، فضلًا عن أخرى لتربية التماسيح، ومشروعات أخرى.

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