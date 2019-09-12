صحة الإسكندرية: برنامج لتدريب الأطباء على رصد الحصبة الألمانية

أعلن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن تنفيذ برنامج لتدريب للأطباء ومشرفات التمريض، على بروتوكول ترصد متلازمة الحصبة الألمانية Rubella والكشف المبكر لها والإبلاغ الفورى عن الحالات المكتشفة، وذلك كثمرة للتعاون بين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنظمة الصحة العالمية وكلية الطب جامعة الإسكندرية.



وقالت الدكتورة عزة الفناجيبلى وكيل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للشئون الوقائية أن التدريب تم بمستشفى الشاطبى الجامعى، وشمل 15 طبيب و7 مشرفات تمريض من العاملين بمستشفى الشاطبى الجامعى والوحدات الصحية التابعة للمديرية، وياتى البرنامج التدريبى فى إطار الحفاظ على مصر خالية من الامراض المستهدفة بالتطعيمات.



حضر اللقاء الدكتورة عزة الفناجيبلى وكيل مديرية الشئون الصحية، الدكتورة هالة عبد الرؤوف مديرة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والدكتورة رحاب محمد ممثلة لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من قيادات الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.



جدير بالذكر أن مرض الحصية الألمانية ينشأ عن عدوى فيروسية قد تتسبب فى أعراض منها الارتفاع الطفيف في درجة الحرارة وطفح جلدي وردي على الوجه ينتشر إلى الجذع ثم الذراعين، والصداع وانسداد أو سيلان الأنف والتهاب واحمرار العينين، وغالبًا ما تكون الأعراض خفيفة لدرجة يصعب معها ملاحظتها خاصة عند الأطفال.