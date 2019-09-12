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تكنولوجيا

"هواوي" تكشف عن حل سحري لمشكلات الواي فاي المنزلي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أطلقت شركة هواوي الجيل الجديد من الراوتر المتقدم HUAWEI WiFi Q2 Pro المصمم لإنشاء شبكة واي فاي منزلية، خلال فعاليات معرض آي إف إيه 2019 (IFA) في ألمانيا.

الجهاز الجديد مزود برقاقة الموديم «جيجاهوم 5630» من شركة هواوي، وهي توفر نقلًا سريعًا للبيانات بسرعات من رتبة الجيجابت وتمتاز بتقنية «بي إل سي توربو»PLC Turbo technology المبتكرة التي تعزز سرعة الاتصال اللاسلكي.

ويحسن تصميم الراوتر الجديد من مستوى عدم التداخل في شبكات بي إل سي اللاسلكية فيحقق بذلك سرعة أعلى في نقل البيانات ومعدلات أدنى للتأخيرات الزمنية، ويدعم ذلك نشر التقنيات الحديثة للشبكات اللاسلكية على نطاق واسع، ومنها الاتصال بالنطاق العريض بسرعة 200 ميجابت في الثانية عبر ألياف ضوئية أسرع.

وصمم الراوتر الجديد HUAWEI WiFi Q2 Pro كي يركب في المساحات التي يعاني فيها المستخدم من ضعف إشارة الشبكة اللاسلكية في المنزل، وهو يوفر تغطية كاملة وقوية لجميع غرف المنزل حتى إن كان المنزل واسعًا أو متعدد الطوابق.

وأدى انتشار الاتصال عريض النطاق بسرعة 200 ميجابت في الثانية أو أسرع، مقترنًا بارتفاع استخدام الأجهزة الذكية في المنازل إلى قفزة حادة في حركة البيانات على قنوات الشبكات اللاسلكية، وتسبب بتفاقم العديد من مشكلات الاتصالات، إلا أن الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro الذي ينتمي إلى الجيل الثالث من راوترات هواوي يقدم الحلول الناجعة لذلك، إذ يقلل من مشاكل التداخل في إشارة الشبكة، ويعتمد على رقاقة مودم جيجابت بي إل سي gigabit PLC modem chip من هواوي وتقنية بي إل سي توربو PLC Turbo technology ليخفض مستوى ضوضاء الإشارة إلى أدنى حد فيحسن جودة الاتصالات بين الراوترات الأساسية والفرعية مقارنةً بأسلافه، وبذلك يحقق سرعات نقل أعلى بكثير مع نسبة تأخير أقل من السابق.

ويحسن الراوتر الجديد HUAWEI Q2 Pro أداء الشبكة من نسبة %50 إلى %120، فضلًا عن أنه يرث من سلفه ميزة توصيله وتشغيله بسهولة فائقة، وهو يتيح توصيل حتى 15 جهاز راوتر فرعي لكل قاعدة أساسية، وهذا العدد أعلى بكثير من أجهزة الراوتر الفرعية التي تدعمها المنتجات المنافسة، ويضمن ذلك توفير تغطية لاسلكية كاملة لأرجاء أي منزل فسيح وبالسرعة الكاملة لحزمة الاتصال بالإنترنت.

ولا يكتفي الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro بتوفير الاتصال اللاسلكي عبر شبكة واي فاي فحسب، بل يجعله ذكيًا أيضًا، بدعمه لمزايا الاختيار التلقائي لأحد نطاقي الاتصال، وإمكانية التجوال السلسة، وقدرته على ربط المستخدمين بنقاط الاتصال الساخنة ذات الإشارة الأقوى والنطاق الترددي الأسرع، بالإضافة إلى ضبط قنوات واي فاي لمنع التداخل مع الإشارات القريبة.

ويدعم الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro الجيل التالي من بروتوكولات الشبكة IPv6، ما يعزز خصوصية المستخدم وأمن الشبكة.

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