الزمالك يفوز على الطيران في دوري كرة اليد للمحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على فريق الطيران بنتيجة 27-21، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري كرة اليد للمحترفين.



وقدم لاعبو الزمالك أداء طيبا في لقاء اليوم، ونجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة، ليتحقق الانتصار في النهاية على فريق الطيران بفارق ستة أهداف، حيث يسعى الزمالك للحفاظ على اللقب الذي حصده الموسم الماضي.