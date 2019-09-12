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رياضة

أمريكا تواجه البرازيل في نصف نهائي مونديال ناشئات الطائرة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:24 م
جريدة الدستور
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صعد المنتخب الأمريكي لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ سنة لنصف نهائي بطولة العالم التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى ١٤ سبتمبر الجارس.
وجاء تأهل المنتخب الأمريكي لنصف النهائي على حساب نظيره الياباني بعد التغلب عليه 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على صالة هيئة قناة السويس ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

جاءت نتائج الأشواط 17-25 و25-13 و25-19 و25-20 لصالح أمريكا التي تأهلت إلى الدور المقبل لتلتقي غدا الجمعة منتخب البرازيل الذي كان تأهل لنصف النهائي على حساب روسيا بالفوز 3-2.

وفي مباراة اقيمت على بمجمع الصالات باستاد القاهرة، فاز منتخب الأرجنتين على نظيره بورتريكو بنتيجة 3-1 ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 16.
وجاءت نتائج الأشواط: 25-10، 25-17، 22-25، 25-15.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني مع تركيا غدا في مباراة تحديد المراكز من 9 -12.. فيما يخوض منتخب بورتوريكو مباراة غدا أمام نظيره الكوري الجنوبي في مباراة تحديد المراكز من 13 وحتى 16.

كما فاز المنتخب البلغاري، على نظيره الكندي بنتيجة 3 - 1، في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر في البطولة رقم 16.
وجاءت نتائج الأشواط كالآتي "25 - 17، 24 - 26، 25 - 16، 25 - 23".

ليلعب المنتخب البلغاري مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين المنتخب الوطني المصري ونظيره التايلاندي على تحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر، فيما يلعب المنتخب الكندي مع الخاسر على تحديد المراكز من الثالث عشر وحتى السادس عشر.

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