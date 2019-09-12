إبعاد نحو 100 لاجئ من ليبيا إلى إيطاليا

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن إيطاليا استقبلت 98 لاجئًا ضاقت بهم السبل من ليبيا اليوم الخميس، وذلك في إطار جهد أكبر لإجلاء مراكز الاحتجاز المكتظة وغير الآمنة في شمال إفريقيا.



وقضى الكثير ممن تم إجلاؤهم من إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان فترات طويلة في مراكز الاحتجاز بليبيا.



وكان هناك 52 طفلًا غير مصحوبين بذويهم، بين المجموعة.



وشكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيطاليا، لكنها أشارت إلى أن نحو 3600 لاجئ ما زالوا محتجزين في ليبيا، وهي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.



ووفقا للوكالات التابعة للأمم المتحدة، فإن المعتقلين محتجزون في مراكزمكتظة وظروف غير إنسانية وغير آمنة.