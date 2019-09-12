بعد إصابته في شجار.."درينكووتر"يتغيب أسبوعين

سيغيب داني درينكووتر لاعب بيرنلي عن المباريات لمدة أسبوعين، بعد إصابته في أربطة الكاحل في شجار خارج ملهى ليلي في وقت سابق هذا الشهر.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق هذا الأسبوع أن درينكووتر، المعار من تشيلسي، تعرض لهجوم من مجموعة أشخاص خارج ملهى ليلي في مانشستر وقال المدرب شون دايك اليوم الخميس إن بيرنلي سيساند لاعب الوسط.



وأبلغ دايك مؤتمرا صحفيا "الإصابة ليست خطيرة للغاية لكنه سيغيب لأسبوعين، إنه لاعب كرة قدم في 29 من عمره وما كان له أن يتعرض لهذا الموقف، على الجانب الآخر هو انسان وكلنا يمر بأوقات سيئة. بغض النظر عن طبيعة مهنته يتورط الناس أحيانا في مشاكل لكنه ناضج بما يكفي لمعرفة كيفية تجنب هذه الأمور".



ويحتل بيرنلي المركز 12 بانتصار واحد من أربع مباريات وأكد دايك أن اشلي بارنز متصدر هدافي الفريق برصيد أربعة أهداف هذا الموسم تعافى من إصابة في أعلى الفخذ وسيكون متاحا لمواجهة برايتونآند هوف ألبيون يوم السبت.



وقال دايك "بارنز يعاني من شد في أعلى الفخذ لكنه سيكون بخير، اللاعبون الذين أدوا الواحب الوطني مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولية عادوا بالسلامة، الايسلندي يوهان جودموندسون يعاني من مشكلة في ربلة الساق، يمكنه المشاركة لكن يجب أولا تقييم حالته. الإصابة ليست خطيرة لكنه خضع لعلاج وعاد لتوه".