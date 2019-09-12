اكتشاف بخار ماء في كوكب خارج المجموعة الشمسية

عثر طلاب بكلية لندن الجامعية على بخار الماء في الغلاف الجوي لكوكب (K-182B) وهو واحد من مئات الكواكب التي تتراوح في الحجم بين كوكبي الأرض ونيبتون.



وأفاد تقرير بثته قناة الغد أنه جرى توثيق تلك الكواكب في فرع جديد لعلم الفلك مخصص لاستكشاف ما يسمى بالكواكب الموجودة خارج المجموعة الشمسية في مجرة درب التبانة.



وأشار التقرير إلى أن التساؤل الرئيسي لدى هؤلاء الطلاب حول ما إذا كانت الأرض فريدة من نوعها في المجرة أم لا، إذ يتطلعون إلى العثور على كواكب أخرى لها ظروف مماثلة للأرض، لافتا إلى أنه تم رصد أكثر من 4 آلاف من تلك الكواكب من كل الأنواع والأحجام خارج المجموعة الشمسية.



وأضاف أن تلك هي المرة الأولى التي يعثر فيها العلماء على ماء بالغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم في نطاق المنطقة الصالحة للحياة.



