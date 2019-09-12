مدرب ليستر يشيد بسلوك ماجوير

أشاد بريندان رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي الإنجليزي بطريقة تعامل هاري ماجوير، مدافع الفريق السابق خلال انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، معربا في الوقت نفسه عن إعجابه بتأثير المدافع "الرائع" في الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر".



وتولى رودجرز تدريب ليستر سيتي في شهرفبراير الماضي قبل المفاوضات المطولة التي أجراها مسؤولو مانشستر يونايتد مع إدارة ليستر من أجل انضمام ماجوير إلى قلعة "أولد ترافورد"، والتي تكللت بالنجاح بعدما انضم اللاعب لصفوف يونايتد، قبل أيام قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في عالم الساحرة المستديرة حاليا.



ومع استعداد ماجوير لاستقبال فريقه السابق في "أولد ترافورد" بعد غد السبت ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ رحيله عن الفريق، كشف رودجرز أنه مازال يتمتع بعلاقة قوية مع لاعبي فريقه السابق.



وقال رودجرز في تصريحات نقلتها عنه شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية اليوم الخميس "مازالت على تواصل مع هاري حتى الآن، وأتمنى له التوفيق حينما يلعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. لقد كان شابا ولاعبا رائعا، وبالنسبة لي فإن سلوكه في الفترة التي قضاها في ليستر جعلتني أصفه بأنه رجل حقا".



أوضح مدرب ليستر "رغم أنه كان من الصعب بالنسبة له أن يرحل خلال الصيف،إلا أنه انتهج سلوكا جيدا حتى أكمل عملية انتقاله قبل نهاية فترة الانتقالات بوقت وجيز.. سيظل دائما يحظى باحترام كبير لذلك".



ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في ترتيب المسابقة، التي توقفت لمدة أسبوعين بسبب مباريات أجندة المباريات الدولية، حيث يمتلك ثماني نقاط بعد مرور أربع مراحل على انطلاق الموسم، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثامن.



ويتطلع ليستر للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد، حيث يرى المتابعون أن تلك المباراة ربما تكون حاسمة في معركة الفريق للتواجد ضمن المراكز الستة الأولى في ترتيب البطولة بنهاية الموسم.



وردا على سؤال عما إذا كان النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب يونايتد سوف يستغل ماجوير للتعرف على النهج التكتيكي لليستر سيتي، قال رودجرز "لا أعتقد ذلك".