لقب الليجا "الأفضل" في مسيرة مورينيو التدريبية

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أنه فخور بتحقيق لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد في توقيت كان الفوز به أمرا صعبا ومميزا حقا، وهي البطولة التي اعتبر أنها الأفضل في مسيرته، وذلك خلال حديث جرى بمقر الليجا في مدريد.



وقال مورينيو أثناء الفعالية التي حضرها خافيير رئيس رابطة الليجا تيباس واللاعب الكاميروني السابق صامويل إيتو: "سأظل فخورا بالفوز بالدوري الذي لديكم وفعل ذلك في وقت كان تحقيق هذه البطولة أمرا مميزا وصعبا حقا"، في إشارة إلى انتزاع ريال مدريد تحت قيادته بطولة الليجا موسم 2011-2012 بعد جمع 100 نقطة.



وأضاف: "أسعد ذكرى لي هي الفوز بالليجا، أتيت إلى إسبانيا لأنني كنت أريد تدريب ريال مدريد، ولأنني كنت أرغب في أن أكون أول من يفوز بالدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني، أتيت وهذه الفكرة في رأسي".



وأبرز المدرب البرتغالي أنه منذ رحيله عن كرة القدم الإسبانية في 2013 بعد تركه منصبه في "الميرينجي" وعلى مدار 6 أعوام، تحدث بشكل طيب عن الدوري الإسباني، معتبرا نفسه سفيرا للبطولة.



وسبق لمورينيو تدريب ريال مدريد بين 2010 و2013 حيث توج معه بلقب الدوري موسم 2011-2012 وكأس ملك إسبانيا موسم 2010-2011 وكأس السوبر الإسباني عام 2012.