الله واحد.. ما الذي يسأل عنه الأقباط في «الإفتاء»؟

استفسارات شفوية فى المواريث والطلاق والنزاعات المالية مع المسلمين.. وعثمان: نحظى بثقة جميع أفراد الشعب المصرى

دار الإفتاء هى الملاذ الذى يلجأ إليه المسلمون، سواء كانوا مصريين أو من مختلف دول العالم، لبيان «حكم الدين» فى العديد من المسائل الشرعية والفقهية، المتعلقة بالأمور الحياتية الطبيعية، وذات الصلة بالشريعة والعقيدة وأصول الدين. لكن هل تعرف أن أقباطًا مصريين ومسيحيين من دول العالم كافة يلجأون إلى شيوخ دار الإفتاء لسؤالهم فى العديد من المسائل فى المواريث والطلاق، بجانب النزاعات المالية مع مسلمين؟ فى السطور التالية، تجيب «الدستور» عن سؤال: «ما الذى يسأله الأقباط لدار الإفتاء؟»، كاشفة عن أبرز طلبات الفتوى التى تقدموا بها إلى الدار، وإجاباتها.



قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء معنية ببيان الأحكام الشرعية لمختلف القضايا ومعاملات المسلمين، لكنها تحظى أيضًا بثقة جميع أفراد الشعب المصرى، لذا ترد بشكل شبه يومى على طلبات الفتاوى التى يتقدم بها الأقباط، ما يجسد التلاحم والتجانس بين المسلمين والمسيحيين، عنصرى هذه الأمة، مشيرًا إلى زيادة نسبة الفتاوى التى يطلبها مسيحيون فى الفترة الأخيرة.

وأضاف: «نتعامل مع أى فتوى وفقًا للشريعة، دون النظر إلى ديانة من يقدمها، وذلك تطبيقًا للتسامح الدينى والعدل الذى حثنا عليه ديننا الحنيف، وننظر فيما يعرض علينا من منازعات، سواء كانت بين مسيحى ومسلم أو بين مسلم وآخر، خاصة أن الإسلام حث على القضاء بالعدل فى النزاع بين المسلمين والمسيحيين».

وكشف عن أن أغلب «فتاوى المسيحيين» شفوية، تتضمن حضور السائل بنفسه إلى دار الإفتاء من أجل الحصول على فتوى مكتوبة، خاصة فى قضايا المواريث، إلى جانب فتاوى أخرى عن طريق الهاتف، من خلال الأرقام المخصصة لذلك من قبل الدار.

وعن موضوعات تلك الفتاوى، قال «عثمان»: «بعض الفتاوى التى يرجع فيها المسيحيون إلى دار الإفتاء تختص بالنظر فى أمور المعاملات المالية، للفصل فى بعض المشكلات التى تنتج عن حدوث خلافات بين أى مسيحى ومسلم فى توزيع الإيرادات والمكسب والخسارة وغيرها من المعاملات المالية والنزاعات فى الصفقات التجارية».

وأضاف: «معظم النزاعات المالية بين المسلم والمسيحى تنتهى سريعًا، أما فى حال تعقدها واحتدام النزاع بين الطرفين، فيجرى تحويلها إلى إدارة فض النزاع، التى تتولى دراسة الملف وتحديد موعد مع اللجنة المختصة والاستماع إلى الأطراف، وغالبًا ما ينتهى الأمر خلال أسبوع أو اثنين، وفى حال عدم حل النزاع، فإنه يوضع على طاولة المفتين بدار الإفتاء، الذين يستمعون للتفاصيل كافة حول الموضوع، ثم يقدمون حلًا للنزاع المالى وفقًا للشرع، دون النظر لديانة من يطلب الفتوى».

وتفتى الدار كذلك للأقباط فى موضوع «المواريث»، التى تحتل مراكز الصدارة فى نوعية الفتاوى التى يطلبها المسيحيون من الدار لبيان كيفية توزيع الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية، وفقًا لأمين الفتوى بدار الإفتاء، الذى أضاف: «هؤلاء يأتون إلينا إما بالاتفاق داخل الأسرة أو بعد إحالة طلبهم إلينا من المحكمة حال لجوئهم للقضاء»، مشددًا على أن «طلبات فتاوى المواريث يجرى تحويلها لإدارة الكتاب الشرعى فى قسم الميراث لإصدار فتوى مكتوبة موافقة للشريعة الإسلامية كى يقدمها طالب الفتوى للمحكمة».

وتختص نسبة كبيرة من الفتاوى التى يطلبها المسيحيون بمسألة «الدية» فى القتل، وبحسب «عثمان» يطلب كثير من الأقباط شرحها وطريقة تقديمها وفقًا للشريعة الإسلامية، كما أن الدار «تدرس أيضًا كتب الأحوال الشخصية لغير المسلمين لإصدار الحكم وفقًا لها، حال رغبة المستفتين فى ذلك».

وكشف عن أن مسألة جواز بناء الكنائس فى الدول الإسلامية تعد من بين الأسئلة التى تتكرر على دار الإفتاء، الأمر الذى سبق أن حسمته الدار فى إطار ردها على طلب إحدى المطرانيات المصرية، بقولها إنه «يجوز بناء الكنائس فى بلاد المسلمين».

وأشار إلى فتوى الشيخ نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، فى عام ١٩٩٩، التى جاء فيها أن «الإسلام يعطى أهل الكتب السماوية، نصرانية أو يهودية أو غيرهما، الحرية الكاملة فى ممارسة طقوسهم الدينية وإقامة معابدهم، طالما أنهم لا يعادون الإسلام ولا يعينون عليه أحدًا».

وتابع: «تتلقى الدار كذلك من الأقباط أسئلة تتعلق بعلاقات التكافل الاجتماعى، ومنها جواز تبرع غير المسلمين لكفالة أطفال المسلمين وبناء المساجد وإقامة المشاريع الخيرية مثل إنشاء المستشفيات ومعاهد التعليم وغير ذلك من أبواب التكافل، وهو ما ترد عليه بجواز تبرع غير المسلمين للأعمال الخيرية، وهذا يشمل جميع أنواع العلاقات الإنسانية من التكافل والتعاون، أخذًا وعطاءً، على مستوى الفرد والجماعة».

وأشار إلى أن السنة النبوية المطهرة جاءت بقبول هدايا غير المسلمين، فعن على، رضى الله عنه، قال: «أَهْدَى كِسْرَى لَرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنهم»، لذا استدل العلماء على ذلك بقبول النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، الهدية من سلمان الفارسى، رضـى الله عنه، قبل إسلامه.

وتتلقى «الإفتاء» ما يزيد على ٨ آلاف فتوى بشكل عام شهريًا، نصفها يكون حول قضايا الطلاق، ومنها ٤٥٠ فتوى ميراث، إلى جانب فتاوى النزاعات المالية والمسائل الطبية الحديثة والعبادات والأحوال الشخصية.



القاضى يحدد الشريعة واجبة التطبيق لبيان «عدة» المطلقة

السؤال: هل للمرأة المسيحية عدة؟

مرد الأمر فى هذه المسألة إلى قاضى الموضوع بما له من سلطة الاستدلال وسلطة إنزال القانون على الوقائع، فيقرر بناءً على ذلك مدى خضوع طرفى النزاع لأحكام الأحوال الشخصية عند المسلمين.

فإذا اتضح أن طرفى النزاع ممن يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن نصوص قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين هى التى يجب تطبيقها، ولا مجال للكلام هنا فى الخلاف بين الفقهاء فى عدتها، إذ إن القانون قد رفع الخلاف فى هذا الأمر حينما ردَّهم إلى العمل بقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، وتكون نفقةُ عدتها حينئذ واجبة على مطلقها الذمى بلا خلاف.



لا ميراث لـ«غير الكتابية» بعد طلاقها إن رفضت الإسلام

هل يجوز فى الشريعة الإسلامية لشخص أشهر إسلامه بعد أن كان مسيحيًّا أن يطلِّق بالإرادة المنفردة زوجته التى لا دِين لها بعد يوم واحد من إسلامه؟ وهل يجوز أن ترثه مطلقته هذه إذا توفى وقد بانت منه؟

الطلاق فى الإسلام حق للزوج، يثبت له بالإرادة المنفردة، سواء أكانت زوجته مسلمة أم كتابية، ولا يجوز للمسلم الإقدام ابتداء على الزواج إلَّا من مسلمة أو كتابية، أى مسيحية أو يهودية، فإذا أسلم غير المسلم وتحته امرأة كتابية فعقده عليها يبقى على حاله، ولا ينفسخ بإسلامه، أما إن كانت تحته امرأة غير كتابية فتُخَيَّر بين أن تسلم وتبقى الزوجية بينهما، وإما أن ينفسخ عقد النكاح، فإذا بادر الزوج الذى أسلم وطلقها صح طلاقه، ويكون ذلك بالإرادة المنفصلة، كما هو الأصل.

وإذا طلق المسلم امرأته غير المسلمة وبانت منه بانتهاء عدتها ومات فلا ميراث لها منه، لانعدام سبب الميراث بالبينونة، وإذا لم يطلقها أو طلقها ولم تَبِن منه فلا ميراث لها منه أيضًا، لاختلاف الدِّين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»، رواه أبوداود وأحمد وغيرهما عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما. وعليه: فطلاق الشخص الذى أسلم وتحته امرأة لا دِين لها بالإرادة المنفردة بعد يومٍ واحدٍ من إسلامه صحيح شرعًا، وتترتب عليه آثاره، وبوفاته بعد ذلك لا تكون من وارثيه.





3 حيضات دون رد الزوجة تجعل الطلاق نهائيًا بلا رجعة

أنا امرأة مسيحية يونانية فى سن الحيض، تزوجت من رجل مصرى مسلم، ثم طلقنى طلاقًا رجعيًّا أول، ومرت فترة العدة دون أن يراجعنى، وكل هذه الأحداث قد مر عليها أكثر من ١٠ سنوات، وعندما توجهت للسلطات اليونانية لإثبات طلاقى رفضت بحجة أنه طلاق رجعى وأن بإمكان الزوج مراجعتى، وأجرت قياسًا على نظام التفريق فى الشريعة المسيحية. هل طلاقى هذا أصبح بائنًا ونهائيًّا؟ وهل بإمكان المطلق مراجعتى مرة أخرى رغم مرور فترة العدة؟ وهل بإمكانى الزواج مرة أخرى، علمًا بأننى قد تزوجت بالفعل بعد طلاقى بحوالى ٥ سنوات؟

أفتى الدكتور على جمعة بفتوى فى هذا الشأن استشهد فيها بالآية القرآنية: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» جاء فيها الآتى:

اختلف العلماء فى تفسير «القرء»، فذهب بعضهم ومنهم «المالكية» و«الشافعية» و«الحنابلة» فى رأى لهم، إلى أنه الطهر، وذهب بعضهم ومنهم «الحنفية» و«الحنابلة» فى رأى لهم، إلى أنه الحيض، وعليه العمل فى الديار المصرية، إفتاءً وقضاءً.

وعدة المطلَّقة من ذوات الحيض إذا كانت حائلًا هى ٣ حيضات كاملة، والنساء مؤتمنات على أرحامهن، فهن مصدقات فى المسائل التى لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة. وفى الفقه الحنفى- وعليه القضاء المصرى- المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ٣ مرات إذا مضى على طلاقها ٦٠ يومًا.

وبناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فما دامت عدة الطلاق الرجعى قد انتهت دون أن يثبت أن زوجك قد أرجعك لعصمته، فليس له أن يراجعك بعد انقضاء العدة إلا بعقد ومهر جديدين بإذنك ورضاك، ويكون زواجك بعد انقضاء العدة من غيره صحيحًا





الإسلام لا يحرم بناء الكنائس ويمنع الاعتداء عليها

ما صحة ما يقال حول عدم جواز بناء الكنائس والبِيَع، والاستدلال بأنَّ المساجد بيوت عبادة الله للمسلمين، والكنائس والبِيَع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيها غير الله، والأرض لله عز وجل، وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها للهِ عز وجل، ونهى سبحانه عن كل ما يُعبَد فيه غير الله؛ لِمَا فيه من إقرار بالباطل، وتهيئة الفرصة للقيام به، وغش الناس بوضعه بينهم، عملًا بقوله تعالى: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا»؟

الإسلام أمر أتباعه بترك الناس وما اختاروه من أديانهم، ولم يُجبِرْهم على الدخول فى الإسلام قهرًا، وسمح لهم بممارسة طقوس أديانهم فى دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأَوْلاها عناية خاصة، فحرم الاعتداء عليها بأشكاله كافة.

والشريعة الإسلامية كلفت المسلمينَ بتوفير الأمان لأهل الكتاب فى أداء عباداتهم، وهذا كما يقتضى إبقاء الكنائس ودور العبادة على حالها من غير تعرض لها بهدم أو تخريب، وإعادتها إذا انهدمت أو تخربت، فإنه يقتضى أيضًا جواز السماح لهم ببناء الكنائس وأماكن العبادة عند احتياجهم إلى ذلك، فإن «الإذنَ فى الشىء إذنٌ فى مُكَمِّلات مَقصوده».

ولا يصح جعل هذه الأقوال حاكمة على الشريعة بحال، إذ لا يوجد نص شرعى صحيح صريح يمنع بناء الكنائس ودور العبادة وإحداثها فى بلاد المسلمين عندما يحتاج إليها أهل الكتاب من رعايا الدولة الإسلامية، بل الأدلة الشرعية الواضحة ومُجمَل التاريخ الإسلامى وحضارة المسلمين- بل وبقاء الكنائس والمعابد نفسها فى طول بلاد الإسلام وعرضها، وشرقها وغربها، فى قديم الزمان وحديثه، واستحداث كثير منها فى بلاد المسلمين فى العهود الإسلامية، كل ذلك يشهد بجلاء كيف احترم الإسلام دور العبادة وأعطاها من الرعاية والحماية ما لم يتوفر لها فى أى دين أو حضارة أخرى.





