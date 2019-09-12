رئيس رابطة الليجا يتمنى عودة مورينيو لأي نادٍ إسباني

يأمل خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للعمل في الليجا من جديد، بعد رحيله عن ريال مدريد منذ 6 سنوات.



ومنذ رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر الماضي، لم يعد المدرب البرتغالي للعمل مع أي فريق حتى الآن، إذ صرح بأنه ينتظر العرض المناسب، احتراما لتاريخه.



وخلال تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال تيباس: "عودة مورينيو للعمل داخل إسبانيا أمر بالغ الأهمية، لأنه ذو تاريخ كبير في كرة القدم، ومدرب مميز للغاية".



وأضاف: "هناك مورينيو واحد فقط، ومن المهم أن يعود لليجا، ولا يهمني لأي فريق سيعود، لكن تواجده في إسبانيا يهمنا بشدة".



وعمل مورينيو مدربا للريال بين عامي 2010 و2013، حيث فاز مع الفريق الملكي بألقاب الدوري الإسباني، وكأس الملك والسوبر المحلي على مدار 3 مواسم.



وكان تيباس قد صرح مؤخرا بأن الليجا بحاجة لعودة مورينيو ومواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي رحل عن ريال مدريد أيضا في صيف 2018.



وارتبط مورينيو في فترة سابقة بالعودة لتدريب "الميرينجي"، قبل أن يعلن النادي عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.